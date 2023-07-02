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02 Temmuz 2023 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 18:00:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, orman yangınlarına karşı bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Maltepe'deki orman ve mesire alanlarında güvenlik, tarama ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliğinin, artan hava sıcaklıkları sonrası yangınların engellenmesi için ormanlık alanlara girişleri, mesire alanlarında ise ateş yakmayı engelleyen kararının ardından emniyet ekipleri kentte denetimlerde bulunuyor.

Ekipler, Kurban Bayramı tatilinin son günü Maltepe'deki ormanlık alanlar ile mesire alanlarında denetimlerde bulunup, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Uygulamaya, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Yunus timleri, Atlı Polis Grup Amirliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Köpek Eğitim Merkezinden yaklaşık 150 polis ile Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopter katıldı.

Dron destekli uygulamada ekipler, Karasu Mesire Alanı ve diğer ormanlık alanlarda ateş yakılıp yakılmadığını kontrol etti, vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu.

Mesire alanında yakılan ateşler söndürtülürken, işletme sahipleri ve vatandaşlar, Valilik kararı hatırlatılarak uyarıldı.

Piknik yapan bazı vatandaşlar, uygulama ve bilgilendirme faaliyetleri için ekiplere teşekkür ederek, orman yangınlarına karşı denetimlerin devam etmesini istedi.

Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü orman yangınları istanbul
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