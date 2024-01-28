İstanbul eksik açıklandı

CHP'nin PM toplantısı sürerken, İstanbul ilçelerinde aday gösterilen isimler sızdırıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'sızıntı' sonrası X platformundan paylaşımda bulundu. Çelik, İstanbul'un ilçelerinden Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli'den aday gösterilen isimleri duyurdu. Listede DEM'in "Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığı kendi adaylarına destek istediği" belirtilen Adalar ve Esenyurt belediyelerinin olmaması dikkati çekti. Adayları hala açıklanmayan ilçeler ise şöyle: Adalar, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu.