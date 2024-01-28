VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Interpol tarafından aranan DEAŞ üyeleri Adana'da yakalandı
İşçiyi aşağılayan patron tazminat ödeyecek
Zenginin yüzü hep gülüyor!
İstanbul eksik açıklandı
81 ilde "çakar lamba" denetimleri
MYK'dan Özel'e yetki yok
28 Ocak 2024 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 10:00:00

İstanbul eksik açıklandı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

CHP PM sürerken, İstanbul'un 14 ilçe adayı sosyal medyaya sızdırıldı. DEM'in istediği iddia edilen Esenyurt listede yer almadı.

CHP'nin PM toplantısı sürerken, İstanbul ilçelerinde aday gösterilen isimler sızdırıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'sızıntı' sonrası X platformundan paylaşımda bulundu. Çelik, İstanbul'un ilçelerinden Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli'den aday gösterilen isimleri duyurdu. Listede DEM'in "Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığı kendi adaylarına destek istediği" belirtilen Adalar ve Esenyurt belediyelerinin olmaması dikkati çekti. Adayları hala açıklanmayan ilçeler ise şöyle: Adalar, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu.

Etiketler : chp dem esenyurt istanbul ilçe adayı
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Yeni ikili

Yeni ikili
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX