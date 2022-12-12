Kuvvetli yağış Türkiye'yi esir alacak!

İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor...

12 Aralık Pazartesi güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, ülke genelinde şiddetli sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yetkililer özellikle yarına dikkati çekerek "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu. MGM'den Antalya, Burdur, Isparta, Ordu, Samsun ve Sinop için sarı kodlu uyarı yapıldı.İşte il il hava durumu

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışlı hava kütlesi ile birlikte 2-4 derece düşecek olan sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz'de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz'de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM'den Antalya, Burdur, Isparta, Ordu, Samsun ve Sinop için sarı kodlu uyarı yapıldı.

AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Antalya çevreleri ile Göller Yöresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri, Burdur'un doğusu ile Isparta'nın merkez ve güney ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa'nın batısı, Denizli'nin güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Antalya Körfezi çevrelerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif olmak üzere bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KAYSERİ 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RİZE 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Malatya ile Elazığ'ın güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 3°C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Pazartesi Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MARDİN 9°C, 11°C

Hafif sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 12°C

Hafif sağanak yağışlı