20 Haziran 2019 14:39 | Perşembe
İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor
24 ve 360 ortak yayınında gün boyu canlı yayınlarla sıcak gelişmeler ekrana taşınıyor.
Seçim sonuçları; doğru, hızlı ve anlaşılır grafiklerle ekranlara geliyor. Canlı bağlantılar ve uzman konukların yorumlarıyla sandığın nabzı burada atıyor.
İSTANBUL SEÇİMİ; 23 Haziran Pazar, gün boyu 24 ve 360 ortak yayınında ...
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