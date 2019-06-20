İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor

Seçim sonuçları; doğru, hızlı ve anlaşılır grafiklerle ekranlara geliyor. Canlı bağlantılar ve uzman konukların yorumlarıyla sandığın nabzı burada atıyor.



İSTANBUL SEÇİMİ; 23 Haziran Pazar, gün boyu 24 ve 360 ortak yayınında ...