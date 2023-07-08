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08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:00:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki namaz kılma videosuna soruşturma

Kaynak: AA

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İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınlanan özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen kişinin paylaştığı namaz kılma videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve sosyal medya platformunda yayınlanan videoyu inceledi.

Savcılık, video içeriyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyet birimlerine gerekli yazıların yazıldığı öğrenildi.

Etiketler : istanbul namaz sosyal medya video soruşturma
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