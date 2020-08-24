24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:05:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:05:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
ABONE OL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı
- Tokyo'da sıcaktan ölenlerin sayısı 170'e yükseldi
- Bakan Soylu'dan Giresun'daki son durumla ilgili açıklama
- Doğal gaz keşfi neyi değiştirecek? İşte o soruda cevabı...
- MHP Lideri Bahçeli: Doğal gaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkardı
- Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor