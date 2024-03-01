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İstanbul Boğazı'nda sis etkili
01 Mart 2024 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 09:30:00

İstanbul Boğazı'nda sis etkili

Kaynak: İHA

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İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de düştü.

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de düştü. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde özellikle boğaz ve çevresinde etkili oldu.

Avrupa yakasından çekilen görüntülerde boğazın diğer yakası görünmezken, sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de zaman zaman düştü.

Etiketler : istanbul boğazı sis sabah
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