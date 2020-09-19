İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Arıza yapan tanker kıyıya sürüklendi
Kaynak: IHA
İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar yaşandı. Boğaz'da arıza yaparak sürüklenen tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin dikkati ve titiz çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, 183 metrelik "Gotland Sofia" isimli tanker, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Makine arızasının yaşandığı tanker sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olaya anında müdahale etti. Kıyı Emmniyeti’nin "Kurtarma 5" ve "Kurtarma 11" römorkörlerinin müdahale ettiği gemi, Kumköy demir sahasına çekildi.
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