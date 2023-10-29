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İstanbul Boğazı'nda görsel şölen: Cumhuriyetin 100. yılında özel gösteriler düzenlendi
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29 Ekim 2023 Pazar 22:11:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 22:11:00

İstanbul Boğazı'nda görsel şölen: Cumhuriyetin 100. yılında özel gösteriler düzenlendi

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ışık, havai fişek ve dron gösterileri yapıldı. Nefes kesen gösteride dron ile gökyüzünde Cumhuriyet yazısı, Türk bayrağı, Türkiye haritası ve atın üzerinde Atatürk silueti oluşturuldu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Işık ve havai fişek gösterisi izleyenlerin nefesini kesti. Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası, atın üzerinde Atatürk ve ay yıldız görseli oluşturuldu.

Ayrıca, 'Yaşasın Cumhuriyet' ve 'Türkiye Yüzyılı' yazıldı. Gösteriler büyük beğeni topladı.

İSTANBUL'DA UNUTULMAZ ANLAR

İstanbul Boğazı'nda yapılan özel etkinlikte ise Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamladı.

Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.

Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Pilotların, jetlerle yaptıkları akrobasi hareketleri, İstanbul'un "incisi" Boğaz'da, unutulmaz görüntü oluşturdu.

Etiketler : istanbul gösteri cumhuriyet bayramı
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