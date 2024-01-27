27 Ocak 2024 Cumartesi 21:55:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 21:55:00
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır
- İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
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