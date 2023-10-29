İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla çift yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı, Cumhuriyetin yüzüncü yılında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Boğaz'da resmi geçit töreni olacağından saat 10.00 itibariyle gemi trafiği askıya alındı.
Gün boyu Boğaz'da savaş uçağı geçişleri, Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterileri olacak.
Akşam saatlerinde ise Savaş gemisi geçiş töreni ve 101 pare top atışı yapılacak. Hava kararınca da Boğaz, havai fişek, dron ve ışık gösterilerine sahne olacak.
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