10 Mart 2024 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 08:00:00
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Kaynak: AA
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.15 itibarıyla askıya alındığı öğrenildi.
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