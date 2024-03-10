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10 Mart 2024 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 08:00:00

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kaynak: AA

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.15 itibarıyla askıya alındığı öğrenildi.

Etiketler : kıyı emniyeti genel müdürlüğü istanbul boğazı gemi trafiği
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