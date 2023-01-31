31 Ocak 2023 Salı 08:20:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 08:20:00
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis sebebiyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğü rapor edildi.
Gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındı.
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