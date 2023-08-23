İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, Türkeli Feneri açıklarında bir tankerde meydana gelen makine arızası nedeniyle askıya alındığı bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan Çin'e seyir halindeki "GUANYIN" isimli 244 metre boyundaki petrol tankerinin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşadığı aktarıldı.
Arızanın ardından kılavuz kaptan ile KURTARMA 7 ve 11 römorkörlerinin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı." bilgisine yer verildi.
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