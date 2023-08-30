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İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği tekrar açıldı
30 Ağustos 2023 Çarşamba 18:32:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 18:32:00

İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği tekrar açıldı

Kaynak: AA

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndüğünü açıkladı.

İstanbul Boğazı'nda, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "TAYK Trofesi Yat Yarışları" nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 09.00'da askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, yerel deniz trafiğiyle ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı vurgulanarak, "İstanbul Boğazı, 17.30'da güney kuzey yönlü trafiğe açıldı." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : KıyıEmniyeti YatYarışları GemiTrafiği
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