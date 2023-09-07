İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Kaynak: AA
Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın güneyinde makine arızası meydana gelen 166 metrelik kargo gemisi, Ahırkapı'ya demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "USG ZURICH" isimli 166 metre boyundaki genel kargo gemisinin Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın güneyinde makine arızası yaptığı belirtildi.
Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı güneyinde makine arızası yapan USG ZURICH isimli 166 m boyundaki genel kargo gemisi,İGTH Merkezimiz koordinasyonunda;Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-6 Römorkörümüz refakatinde, KURTARMA-10 Römorkörümüzce Ahırkapı'ya demirletildi pic.twitter.com/zY5Uf3AP0A— KEGM (@kiyiemniyet) September 7, 2023
Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ile Kurtarma-6 römorkörü refakatinde, Kurtarma-10 römorkörünce Ahırkapı'ya demirletildiği bildirildi.
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