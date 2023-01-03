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03 Ocak 2023 Salı 12:24:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 12:24:00

İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı

Kaynak: AA

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Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle 1 Ocak'tan beri kapalı olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak saat 11.40 itibarıyla açıldığı kaydedildi.

Gemi trafiği, 1 Ocak sabahı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatılmıştı.

Etiketler : istanbul boğazı gemi trafiği sis
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