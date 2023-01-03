İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı
Kaynak: AA
Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle 1 Ocak'tan beri kapalı olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak saat 11.40 itibarıyla açıldığı kaydedildi.
Gemi trafiği, 1 Ocak sabahı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatılmıştı.
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