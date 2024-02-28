VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Telekom ve Nokia'dan Mobil Dünya Kongresi'nde 6G deneyimi
DMM, Bakan Bolat iddialarını yalanladı
Apple, elektrikli otomobil kararından vazgeçti
TUSAŞ'tan “Kalorifer peteği” göndermeli KAAN paylaşımı
ABD'den İsrail'e izin çıkmadı!
Texas'ta acil durum ilan edildi
28 Şubat 2024 Çarşamba 09:50:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 09:50:00

İstanbul Boğazı sise gömüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Boğazı ve çevresinde sisli hava etkili oldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanıyor.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

Etiketler : istanbul sis hava
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX