İstanbul Boğazı ile bazı ilçelerde sis etkili oldu
Kaynak: AA
İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis etkili olurken Boğaz'da görüş mesafesi düştü.
Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ile Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi.
Yoğun sis, Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde de yer yer etkili oldu.
Boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda sis nedeniyle Uzun Boğaz Turu ile Beykoz-Sarıyer vapur seferlerinin yapılamadığı kaydedildi.
- AK Parti TBMM Grup Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına taziye telefonu
- Deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar kentteki yıkımı ortaya koyuyor
- "Fahiş kira artışlarıyla ilgili adli süreçler işlemekte"
- "TOKİ olmasaydı can kaybı artardı"