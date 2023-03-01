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01 Mart 2023 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 09:30:00

İstanbul Boğazı ile bazı ilçelerde sis etkili oldu

Kaynak: AA

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İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis etkili olurken Boğaz'da görüş mesafesi düştü.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ile Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi.

Yoğun sis, Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde de yer yer etkili oldu.

Boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda sis nedeniyle Uzun Boğaz Turu ile Beykoz-Sarıyer vapur seferlerinin yapılamadığı kaydedildi.

Etiketler : istanbul istanbul boğazı sis

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