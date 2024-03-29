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29 Mart 2024 Cuma 22:28:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 22:28:00

İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin kargo gemisi arızası sebebiyle çift yönlü olarak durdurulduğunu duyurmuştu. Son olarak İstanbul Valiliği, saat 00:20'den itibaren boğazdaki çift yönlü gemi trafiğinin yeniden başladığını açıkladı.

Kandilli önlerinde bir kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle tedbir amacıyla kapatılan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü açıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dümen arızası yapan "SEA TURTLE" isimli kargo gemisinin Boğaz'da emniyetli bir bölgeye alındığı aktarılarak gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü olarak saat 00.20 itibarıyla açıldığı duyuruldu.

KARGO GEMİSİ ARIZALANMIŞTI

İstanbul Boğazı gemi trafiği, bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası dolayısıyla geçici olarak çift yönlü durdurulmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındığı bildirilmişti.

ARIZA GİDERİLDİ

İstanbul Boğazı'nda Sea Turtle isimli kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası giderildi.

Sea Turtle isimli kargo gemisinin dümen arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılmıştı. Kargo gemisinin arızası giderildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

BOĞAZ YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

İstanbul Valiliği, saat 00:20'den itibaren boğazdaki çift yönlü gemi trafiğinin yeniden başladığını duyurdu.

Valilikten gelen açıklama ise şu şekilde:

"Dümen arızası yapan "Sea Turtle" isimli genel kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nda emniyetli bir bölgeye alınmıştır. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği Güney-Kuzey yönlü olarak saat 00:20 itibariyle gemi trafiğine açılmıştır.

İstanbul Boğazı, Güney-Kuzey yönlü olarak saat 00:20 itibariyle gemi trafiğine açılmıştır"

Etiketler : İstanbul Boğazı Gemi trafiği Ulaştırma Bakanlığı
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