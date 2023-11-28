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28 Kasım 2023 Salı 20:00:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 20:00:00

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kaynak: AA

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İstanbul Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığı duyuruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Etiketler : Istanbul Boğazı kapatma hava koşulları GEMİ TRAFİĞİ
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