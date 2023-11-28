Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
28 Kasım 2023 Salı 20:00:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 20:00:00
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Kaynak: AA
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İstanbul Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığı duyuruldu.
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