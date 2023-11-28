İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığı duyuruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.