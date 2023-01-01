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01 Ocak 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 09:00:00

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kaynak: AA

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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.

Etiketler : istanbul boğazı gemi trafiği kıyı emniyeti genel müdürlüğü
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