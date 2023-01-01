İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.
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