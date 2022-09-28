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28 Eylül 2022 Çarşamba 17:25:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 17:39:00

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kaynak: AA

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İstanbul Boğazı'nda makina arızası verdiği belirtilen Panama bandralı gemi sürüklendi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Üsküdar önlerinde bir dökme yük gemisinin dümeninin kilitlenmesi dolayısıyla askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : istanbul boğazı gemi trafiği sahil güvenlik
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