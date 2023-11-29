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29 Kasım 2023 Çarşamba 16:48:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 16:48:00

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 16.00 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak açıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 16.00 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak açıldığı belirtildi.

Etiketler : Istanbul Boğazı trafiği Boğaz gemi trafiği Güney-kuzey gemi trafiği
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