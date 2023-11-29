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İstanbul Boğazı gemi trafiği 16.00'da açılıyor!
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29 Kasım 2023 Çarşamba 15:24:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 15:24:00

İstanbul Boğazı gemi trafiği 16.00'da açılıyor!

Kaynak: AA

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İstanbul Boğazı gemi trafiğine saat 16.00'dan itibaren yeniden açılacak

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün akşam saatlerinde askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 16.00'dan itibaren yeniden başlatılacağını bildirdi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat: 16.00'da güney-kuzey yönlü olarak açılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : istanbul boğaz gemi trafiği
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