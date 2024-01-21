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İstanbul Boğazı bir tankerin demir atması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
21 Ocak 2024 Pazar 14:08:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 14:08:00

İstanbul Boğazı bir tankerin demir atması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Kaynak: AA

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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, bir tankerin demir atması nedeniyle askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan İzmir'e seyir halindeki PERIA isimli tankerin İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edildiği aktarıldı.

Etiketler : istanbul boğazı gemi trafiği tanker
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