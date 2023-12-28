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28 Aralık 2023 Perşembe 11:33:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 11:33:00

İstanbul BM merkezi olacak... İlk adım atıldı!

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İstanbul'da kurulacak Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisine ilişkin, "Kalkınma Ofisinin kuruluşu aynı zamanda İstanbul'un New York veya Cenevre gibi bir BM merkezi haline gelmesi vizyonumuzla da uyumlu, ona hizmet eder nitelikte." dedi.

Türkiye, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini Meclis gündemine gelen kanun teklifleriyle de pekiştiriyor. Bu kapsamda TBMM Dışişleri Komisyonu, son toplantısında, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşerek kabul etti.

Komisyonda kabul edilen teklifin, yeni yılda TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

ABD'nin New York kentinde 9 Kasım 2022'de Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan anlaşmanın gerekçesinde, BM tarafından başlatılan reform sürecinin bir parçası olan BM kalkınma sisteminin gözden geçirilmesi çerçevesinde, mukim koordinatörlükler arasında bölgesel koordinasyonun sağlanması amacıyla 5 Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi kurulduğu belirtildi.

Söz konusu ofislere Panama, Addis Ababa, Amman ve Bangkok'un yanı sıra İstanbul'un ev sahipliği yapmasının kararlaştırıldığı; İstanbul'da kurulacak BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisinin Avrupa ve Orta Asya'daki BM Mukim Koordinatörlerini destekleme görevini icra edeceği kaydedildi.

Gerekçede, BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisinin İstanbul'da kurulmasına ilişkin anlaşmanın, Türkiye'nin, "İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi" hedefi kapsamında atılmış somut bir adım niteliğinde olduğu vurgulandı.

"AVRUPA VE ORTA ASYA'DA GÖREV YAPAN 18 BM MUKİM KOORDİNATÖRÜNÜ DESTEKLEYECEK"

Komisyonda teklife ilişkin milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler teşkilatının temel faaliyetlerinden birinin, ülkelerin kalkınma alanındaki çabalarının hükümetlerin gösterdiği yön ve uygun gördüğü programlar temelinde desteklenmesi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki çeşitli BM ajans ve programlarının, ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği halinde uzun yıllardır görev yaptığının altını çizen Akçapar, söz konusu BM kuruluşları arasında etkin eşgüdümün sağlanmasının kısıtlı kaynakların etkin kullanımı bakımından önem arz ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son yıllarda BM'nin ülkelerin kalkınma çabalarına verdiği desteği daha etkin hale getirmek ve 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesine ivme kazandırmak amacıyla BM'nin kalkınma sisteminde de bir reform gerçekleştirdiğini aktaran Akçapar, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda ülkelerde görev yapan BM ajans ve programlarının koordinasyonundan sorumlu mukim koordinatörlerin konumu güçlendirildi ve ülke ekiplerindeki tüm ajans temsilcilerinin mukim koordinatöre bağlanmaları sağlandı. Halihazırda dünyada 130 mukim koordinatör bu şekilde 162 ülkeyi kapsayacak şekilde görev yapıyor. BM mukim koordinatörünün eş güdüm görevinin önemini son olarak ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından gördük. BM'nin yayınladığı uluslararası acil yardım çağrısı aracılığıyla uluslararası donörlerden toplanan 550 milyon doları aşan kaynak, milyonlarca vatandaşımızın acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldu. Bu çabalarda BM mukim koordinatörü hem ilgili kurumlarımızla hem de sahada görev yapan BM personeliyle yakın temas halinde eş güdümü sağladı."

Akçapar, İstanbul'da kurulacak BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisine ilişkin, "Söz konusu ofisin kuruluşu aynı zamanda İstanbul'un New York veya Cenevre gibi bir BM merkezi haline gelmesi vizyonumuzla da uyumlu, ona hizmet eder nitelikte. İstanbul'da kurulacak BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi, Avrupa ve Orta Asya'da görev yapan 18 BM mukim koordinatörünü destekleyecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : istanbul birleşmiş milletler merkez
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