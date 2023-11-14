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14 Kasım 2023 Salı 21:20:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 21:20:00

İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında suç duyurusu

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İstanbul Başsavcılığı, işgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu hakkında suç duyurusunu Adalet Bakanlığına gönderdi. Netanyahu'nun soykırım suçu ile UCM'de yargılanması talep edildi

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu tarafından işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu Adalet Bakanlığına gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Külünk, Birinci ve Bekiroğlu tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Netanyahu hakkında sunulan suç duyurusu dilekçesini işleme aldı.

Başsavcılık, mevzuat gereği suç duyurusu dilekçesini Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gönderdi.

Bu arada, işgalci İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk günlerinden itibaren Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında vatandaşlar tarafından çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğu, bu dilekçelerin de gerekli işlemlerin yapılması için Adalet Bakanlığına gönderildiği öğrenildi.

DİLEKÇEDE NETANYAHU'NUN YARGILANMASI İSTENDİ

Külünk, Birinci ve Bekiroğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundukları dilekçede, yargılanması talep edilen Netanyahu'nun "savaş", "soykırım" ve "insanlığa karşı" gibi suçları tüm dünyanın gözü önünde işlediği belirtiliyordu.

Netanyahu'nun, siyonist yapılanmanın hayali haritasını gerçeğe dönüştürebilmek amacıyla bebek, çocuk, kadın, sivil demeden, Gazze'de yaşayan tüm insanları katletmekte olduğu anlatılan dilekçede, şunlar kaydediliyordu:

"Başvurumuza ve talebimize konu kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, isnat edilen suçları işlerken, uluslararası müktesebata göre yasaklanan silahları kullanmaktan çekinmemektedir. İşlenmiş olunan suçlar, insanlığın göz yummaması gereken, vicdanı olan her insanın gözyaşı pınarından akan her damlanın taneleri kadar sabit bir biçimde, inkar edilemez şekilde ve korkmadan işlenmektedir."

Netanyahu ve birlikte hareket ettiği kişilerin uluslararası ceza normları çerçevesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanması gerektiği bildirilen dilekçede, "Bu, insanlığın hukuka olan güveni ve cezasızlık algısının doğmaması için zaruridir. Aksi takdirde, tüm bu olanlara sessiz kalınması, insanlığın hukuka olan inancını zedeleyecek ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin tarafsızlığına gölge düşürecektir." ifadeleri yer alıyordu.

İşgalci İsrail saldırıları sonucu Gazze'de ölen ve yaralanan çocukların fotoğraflarının da yer aldığı dilekçede, Netanyahu ve tespit edilecek diğer failler hakkında dava açılması talep ediliyordu.

Etiketler : Netanyahu suç duyurusu İsrail başbakanı soykırım suçu istanbul başsavcılığı
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