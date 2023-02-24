VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı, yardım çalışmalarını yerinde görmek için Adana'ya geldi
Adalet Bakanlığından depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi açıklaması
Mavi tik'te değişim yasak
Değerli eşyalar polis korumasında
İstanbul barajlarında su seviyesi ölçüldü
Afitap'a çevik kuvvet şefkati
Gezici kütüphane deprem bölgesinde
Bir oyuncak da Ağrılı çocuklardan!
Sosyal marketin gönüllü işçisi
Yaraları birlikte saracağız
Minikler bizi görünce mutlu oluyor
Depremzede aileye piyano jesti
Kenan gitti, biz yine işimize devam ettik
Afet bölgesindeki insanlara iyi geldik
Taksim saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
Amacımız çocukları güldürmek
Akademi'den 'tokat timi'
İhmal edilen kalp çarpıntısı inmeye neden olabilir
İğne biyopsisi kötü huylu tümörleri belirliyor
Saç ekimi en çok kariyer için yaptırılıyor
Geçmeyen ağrılarda Nöral terapi önerisi
Türkiye'ye gönderilen arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
Brent petrolün varil fiyatı 83,02 dolar
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı
24 Şubat 2023 Cuma 11:29:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 11:29:00

İstanbul barajlarında su seviyesi ölçüldü

ABONE OL

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,08 olarak ölçüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek bugün itibarıyla yüzde 35,08 seviyesine çıktı. Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 49,44 seviyesinde.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 11,43, Büyükçekmece'de yüzde 32,29, Darlık'ta yüzde 39,23, Elmalı'da yüzde 36,61, Istrancalar'da yüzde 49,11, Kazandere'de yüzde 3,32, Ömerli'de yüzde 49,44, Pabuçdere'de yüzde 6,86, Sazlıdere'de yüzde 33,72, Terkos'ta ise yüzde 32,72 olarak kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 99,91 kilogram ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 304,71 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 883 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 106,07 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı ise 153,33 milyon metreküp olarak belirlendi.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre 23 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 83,3, 2014'te yüzde 29,84, 2015'te yüzde 95,59, 2016'da yüzde 86,6, 2017'de yüzde 87,28, 2018'de yüzde 79,96, 2019'da yüzde 91,28, 2020'de yüzde 62,69, 2021'de yüzde 52,29, 2022'de ise yüzde 80,31 olarak kaydedildi.

Etiketler : istanbul baraj su seviyesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX