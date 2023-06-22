İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kaynak: AA
İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenigün Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair istihbarat üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler S.A, A.A, F.A. ve yaşı küçük M.A.K. gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, 25 kilo 300 gram kubar esrar, 200 uyuşturucu hap, hassas terazi, 7 bin 900 lira, 4 bin 400 dolar, 500 avro ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
30 farklı suçtan emniyette kayıtları olduğu belirlenen üç şüpheli ile yaşı küçük M.A.K, ''uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak'' suçundan adliyeye sevk edildi.
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