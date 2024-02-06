Bakan Yerlikaya: Adliyedeki saldırıyla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bir vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateşle, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. 3 polis memurumuz, 3 vatandaşımız yaralandı ve tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

"Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğumaya devam edeceğiz"

Bugün 6 Şubat depreminin yıl dönümü, aynı zamanda mübarek Miraç gecesi. Biz deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken, hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundurlar. Ama biz durmayacağız. Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğumaya devam edeceğiz.

Her zaman söylüyoruz; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

25 adrese operasyon yapıldı

İstanbul Emniyetimiz, saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı, 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı olarak, 1 Haziran 2023'ten, 6 Şubat 2024'e kadar 335 terör örgütlerine operasyon düzenlemişiz. Bu operasyonlarda 260 DHKP-C terörist gözaltı, bunlardan 30 tutuklu, 137 adli kontrol ve 6'sı da etkisiz hale getirilmiştir.

OLAY

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.