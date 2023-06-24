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İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan LGBT propagandasına tepki
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24 Haziran 2023 Cumartesi 16:24:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 16:24:00

İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan LGBT propagandasına tepki

Kaynak: AA

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İstanbul 2 Nolu Barosu, çeşitli medya mecraları aracılığıyla özellikle henüz cinsel bilinç ve kimlikleri oturmamış çocukların LGBT propagandasına maruz bırakıldığını, bunun aile ve kamu düzeni için büyük bir tehdit olduğunu bildirdi.

Baronun sosyal medya hesabından "Emperyalist tehdit" başlığıyla yapılan açıklamada, ülkede bazı meslek kuruluşlarının da dahil olduğu "Onur Haftası" adı altında yapılan LGBT propagandasının, bütün insanlığı etkilemeye yönelik dünya genelinde yürütülen emperyalist büyük bir projenin küçük parçası olduğu kaydedildi.

Bu planın, bütün insanlığın geleceğini tehdit ettiği belirtilen açıklamada, konunun insan hakları kavramıyla birlikte ele alınması, bilerek veya bilmeyerek bu propagandaya alet olmak anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, bütün hukuk normları ve mekanizmalarının varlık ve meşruiyet sebebinin, hakların korunması, ihlal edilmişse yerine getirilmesi ve adaletin sağlanması olduğuna işaret edilerek, hukukun amacının varlık lehine işleyen kusursuz düzenin korunması olduğu bildirildi.

Kişinin bedensel ve ruhsal sağlığının korunmasında bütün kamu kurumlarının görevli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, yapılan bu propagandaların aynı zamanda Anayasa'da belirtilen kişinin maddi ve manevi bütünlüğünün korunması hakkının ihlali olduğuna işaret edildi.

"İNSAN NESLİNİN İFSADIDIR"

Açıklamada, insanların cinsiyetlerinin doğuştan gelen vazgeçilmez bir hak olduğu anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Doğuştan gelen bu hak ve gerçek ile mücadele etmek, onu tağyir etmeye çalışmak hem bireysel olarak bizatihi söz konusu insanların hem de bütün insanlığın haklarının ihlalidir. Daha kesin bir ifadeyle insan neslinin ifsadıdır. Yaratılıştan gelen büyük düzen ile mücadele edilmesini modernlik veya gelişme olarak gören anlayış; önce insan haklarını ihlal etmiş, insanlık tarihi boyunca büyük soykırım ve katliamlar yapmış, ikinci sınıf gördüğü insanları öldürmüş veya köleleştirmiştir. İnsan hakları kavramı, bunun gibi büyük dramlar sonrasında ortaya çıkmış ve zaman içinde sistemleştirilmiştir."

Açıklamada, LGBT propagandasıyla yapılan ifsadın milletin inancı, örf, değer ve aile yapısına aykırı olduğunun vurgulanarak, "Çeşitli medya mecraları aracılığıyla özellikle henüz cinsel bilinç ve kimlikleri oturmamış çocuklar bu propagandaya maruz bırakılmaktadır. Bu yönüyle aile ve kamu düzeni için de büyük bir tehdittir. İstanbul 2 Nolu Barosu olarak, ailenin, toplumun ve bütün insanlığın bu ve benzeri tehditlerden korunması için üzerimize düşen her şeyi eksiksiz olarak yapacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Etiketler : lgbt propaganda baro
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