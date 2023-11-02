VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sokakta kalan kimsesizler için "konaklama genelgesi"
İngiltere, Türkiye ile yenilenecek serbest ticaret anlaşması için kamuoyu görüşü alacak
Borsa güne yükselişle başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
02 Kasım 2023 Perşembe 20:33:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 20:33:00

İsrailli yedek asker Batı Şeria'da öldürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Batı Şeria'daki silahlı saldırıda 1 İsrailli yedek asker öldü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli yedek askerin öldüğü bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Batı Şeria'nın kuzeyinde yolda seyreden, içinde İsrailli bir yedek askerin olduğu araca silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonrası ters dönen araçta bulunan İsrailli yedek askerin öldüğü ifade edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kaçtığı aktarıldı.

Etiketler : İsrail asker ölümü Batı Şeria saldırı gazze
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Setten ilk kare

Setten ilk kare

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX