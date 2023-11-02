İsrailli yedek asker Batı Şeria'da öldürüldü
Kaynak: AA
Batı Şeria'daki silahlı saldırıda 1 İsrailli yedek asker öldü.
İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli yedek askerin öldüğü bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, Batı Şeria'nın kuzeyinde yolda seyreden, içinde İsrailli bir yedek askerin olduğu araca silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırı sonrası ters dönen araçta bulunan İsrailli yedek askerin öldüğü ifade edildi.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kaçtığı aktarıldı.
- MSB: 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sokakta kalan kimsesizler için "konaklama genelgesi"
- Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı
- Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
- "Narkogüç" operasyonlarında 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
- 5 yıldır dağda! Öğretmen olacaktı, örgüt kaçırdı