İsrailli komutandan Hamas itirafı: "Zor ve külfetli bir savaş"

İsrailli komutandan Hamas itirafı... "Zor ve külfetli bir savaş"

Yaron Finkelman, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı "karmaşık, zor ve külfetli bir savaşa girdiğini" söyledi.

Finkelman, Gazze Şeridi'nin sınırına yakın bir bölgede düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ordusu, onlarca yıl aradan sonra Gazze kentinin göbeğinde savaşıyor." dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına işaret eden Finkelman, "Hamas bir ay önce bize saldırdı ve bizleri ağır yaraladı. O korkunç günde görevimizi yerine getirmekte başarısız olduk. Bu zorlu olaylar beni çok yaktı." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından itibaren savaş başlattıkları ve hedeflerinin net olduğunu dile getiren Finkelman, hedeflerinin de Hamas'ı dağıtmak ve Gazze'de esir tutulanları kurtarmak olduğunu söyledi.

İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Finkelman, "Gazze'de zor, karmaşık ve külfetli bir savaşa giriyoruz." diye konuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.