İsrail'le ticaret yüzde 48 azaldı: Bakan Bolat rakamları tek tek açıkladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin, işgalci İsrail'in Gazze saldırılarından sonra 7 Ekim'den bu yana yüzde 48 azaldığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ülkemiz ile İsrail arasındaki ticaret, İsrail'in Gazze saldırılarından sonra 7 Ekim'den bu yana tam yüzde 48 azalmıştır." dedi.
İşgalci İsrail'e mevcut ticaretin büyük kısmını devlet şirketleri değil uluslararası özel şirketlerin gerçekleştirdiğini altını çizen Bakan Bolat, "Türkiye'den İsrail'e ihracatımızın %31'ini Türkiye'de doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar yapmaktadır." diye konuştu.
Ömer Bolat, "Ülkemizden Filistin'e gönderilen mallar da Filistin'in gümrüğü, limanı olmadığı için İsrail gümrüğü üzerinden Filistin'e girebilmektedir." ifadelerini kullandı.
Ülkemiz ile İsrail arasındaki ticaret, İsrail'in Gazze saldırılarından sonra 7 Ekim'den bu yana tam %48 azalmıştır.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) December 15, 2023
Ülkemizden İsrail'e mevcut ticaretin büyük kısmını devlet şirketleri değil uluslararası özel şirketler gerçekleştirmektedir.
Türkiye'den İsrail'e ihracatımızın... pic.twitter.com/HnqpBQL59k
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