İsrail'le ticaret yüzde 48 azaldı: Bakan Bolat rakamları tek tek açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ülkemiz ile İsrail arasındaki ticaret, İsrail'in Gazze saldırılarından sonra 7 Ekim'den bu yana tam yüzde 48 azalmıştır." dedi.

İşgalci İsrail'e mevcut ticaretin büyük kısmını devlet şirketleri değil uluslararası özel şirketlerin gerçekleştirdiğini altını çizen Bakan Bolat, "Türkiye'den İsrail'e ihracatımızın %31'ini Türkiye'de doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar yapmaktadır." diye konuştu.

Ömer Bolat, "Ülkemizden Filistin'e gönderilen mallar da Filistin'in gümrüğü, limanı olmadığı için İsrail gümrüğü üzerinden Filistin'e girebilmektedir." ifadelerini kullandı.