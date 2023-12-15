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15 Aralık 2023 Cuma 22:29:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 22:29:00

İsrail'le ticaret yüzde 48 azaldı: Bakan Bolat rakamları tek tek açıkladı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin, işgalci İsrail'in Gazze saldırılarından sonra 7 Ekim'den bu yana yüzde 48 azaldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ülkemiz ile İsrail arasındaki ticaret, İsrail'in Gazze saldırılarından sonra 7 Ekim'den bu yana tam yüzde 48 azalmıştır." dedi.

İşgalci İsrail'e mevcut ticaretin büyük kısmını devlet şirketleri değil uluslararası özel şirketlerin gerçekleştirdiğini altını çizen Bakan Bolat, "Türkiye'den İsrail'e ihracatımızın %31'ini Türkiye'de doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar yapmaktadır." diye konuştu.

Ömer Bolat, "Ülkemizden Filistin'e gönderilen mallar da Filistin'in gümrüğü, limanı olmadığı için İsrail gümrüğü üzerinden Filistin'e girebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : TİCARET BAKANI BOLAT İSRAİL TÜRKİYE
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