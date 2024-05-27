İsrail'in Gazze'ye saldırıları... Yazar Cem Sancar: Siyonistler çok büyük yenilecek

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Yazar Cem Sancar, "(Gazze) Şu anda insanla, insan olmayan arasında bir savaş var. İnsan olmayanlar şu an katliam yapıyor. Bunlar insan değil. Siyonistler çok büyük yenilecek.'' dedi.

"(Gazze) Şu anda insanla, insan olmayan arasında bir savaş var. İnsan olmayanlar şu an katliam yapıyor. Bunlar insan değil. Siyonistler çok büyük yenilecek"

''İnsanla insan olmayan arasında bir savaş var. Daha doğrusu insan savaşmıyor, direnmeye çalışıyor. İnsana ama insan olmayanlar şuanda katliam yapıyor. Bunlar insan değil. Biz kendi penceremizden baktığımızda bunların insan olmadıklarını anlıyoruz. 14 bin çocuktan bahsediyoruz. Şehirleri, kentleri, kasabaları ne hale getirdiler. Yenilecekler, Siyonistler çok büyük yenilecekler. Dünyayla bütün irtibatları zayıflıyor. İsrail'e karşı halkların ayağa kalkışını daha önce görmemiştik. Çok büyük acılar çekiliyor.''

"Gazze'de büyük bir kahramanlık destanı var. Oradaki kardeşlerimiz direniyor. Gazze dünyanın vicdanı haline geldi. Şu anda acı çok büyük"

"Gazze'de büyük bir kahramanlık destanı var. Oradaki kardeşlerimiz direniyor.Bir yalnızlık vardı ama kırılıyor. Bazı şeylerin yeniden tariff edilmesi lazım. Gazze dünyanın vicdanı haline geldi. Siyonistler yenilecekler. İşgal ve katliamin bitmesini istemeliyiz. Şu anda acı çok büyük.''