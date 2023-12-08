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08 Aralık 2023 Cuma 06:17:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 06:17:00

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli şehit oldu

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamada da İsrail saldırılarında Gazze İslam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rafet el-Arir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Etiketler : Gazze saldırısı İsrail saldırısı Filistin ölümleri
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