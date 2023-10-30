İsrail'in algı operasyonu çöktü: Görüntüler Mısır'dan

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Al Jazeera sahte haber yapıyor: Gazze'de ölmüş gösterilen naaşlar hareket ediyor" iddiasını yalanladı. DMM iddiaya konu görüntülerin 2013 tarihinde Mısır medyasında yer aldığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "Al Jazeera sahte haber yapıyor: Gazze'de ölmüş gösterilen naaşlar hareket ediyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Merkezden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin 2013 tarihinde Mısır medyasında yer aldığı belirtildi.
DMM paylaşımında, "Görüntüler, 2013 Mısır Darbesi'nin ardından El-Ezher Üniversitesi öğrencilerinin bir protestosu sırasında kaydedilmiştir" bilgisine de yer verdi.
Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Al Jazeera sahte haber yapıyor: Gazze'de ölmüş gösterilen naaşlar hareket ediyor" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 30, 2023
İddiaya konu görüntülerin, 28 Ekim 2013 tarihinde, Mısır medyasında haberlere konu olduğu tespit edilmiştir.... pic.twitter.com/ylIjSAt5BY
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