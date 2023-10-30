İsrail'in algı operasyonu çöktü: Görüntüler Mısır'dan

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "Al Jazeera sahte haber yapıyor: Gazze'de ölmüş gösterilen naaşlar hareket ediyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin 2013 tarihinde Mısır medyasında yer aldığı belirtildi.

DMM paylaşımında, "Görüntüler, 2013 Mısır Darbesi'nin ardından El-Ezher Üniversitesi öğrencilerinin bir protestosu sırasında kaydedilmiştir" bilgisine de yer verdi.