İsrail'den uluslararası basına sansür uygulaması

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 21. gününde devam ediyor.



İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Askeri Sansür Birimi, basına gönderdiği mektupta, "İsrail ordusunun ve İsrail güvenlik güçlerinin faaliyetleriyle ilgili tüm materyalleri yayınlanmadan önce sansür birimine göndermenizi teşvik etmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, Gazze'de tutulan rehinelerin durumu, askeri gelişmeler ve İsrail ordusunun operasyonel durumu gibi konularda "yayınlanmasına izin verilmeyen ve yayınlanmadan önce Askeri Sansür'e sunulması zorunlu tutulan" konuların listesine yer verildi.

Buna göre rehineler, operasyonel ayrıntılar, istihbarat, silah sistemleri, roket saldırıları, siber saldırılar, üst düzey yetkililerin ziyaretleri ve güvenlik kabinesi konularına ilişkin materyaller yayınlanmadan önce sansür birimine gönderilecek.

HAMAS: 50 İSRAİLLİ ESİR, İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÖLDÜ



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu yaklaşık 50 Siyonist esirin öldüğünü tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ve mülklerine yönelik 280 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin yayımladığı raporda, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlalleri hakkında bilgi verildi.

Rapora göre, Yahudi yerleşimciler, Kudüs ile Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere karşı geride kalan 3 haftada 280 saldırı düzenledi.

Saldırılarda, 6'sı Nablus, 1'i Ramallah yakınlarında olmak üzere 7 Filistinli hayatını kaybetti.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKUN KENDİ DIŞINDA HERKESE UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"



Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "İsrail uluslararası hukukun kendi dışında herkese uygulanması gerektiğini düşünüyor." dedi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının "vahşi ve barbarca olduğunu ve bu suçun sona erdirilmesi gerektiğini" vurgulayan Mansur, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk, 1700 kadın öldürüldü. Enkazların altında 900'ü çocuk 1600 kadar Filistinli var ve akıbetleri bilinmiyor." diye konuştu.

Mansur, Gazze'de çalışan BM personelinin ve doktorların görevleri için ağır bedel ödediklerini belirterek "Gazze'deki hastaneler ölülerin saklandığı buzdolaplarına dönüştü. Gazze'nin her yerinde ölüm ve yıkım var, güvenli tek yer yok. İbadethaneler, UNRWA okulları İsrail'in bombardımanından kurtulamadı." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 18 bin kişinin yaralandığını bunların çoğunun hastane koridorlarında tedavi gördüklerini aktaran Mansur, İsrail'in Gazze'deki evlerin yüzde 40'ını yıktığını, 1,4 milyon Filistinlinin de yerinden edildiğini söyledi.

Mansur ayrıca "Her gün Gazze'de neredeyse 1000 kişi ölüyor, buna rağmen yeterli dayanışmayı göremiyoruz, nedenini anlayamıyorum." diyerek tepkisini dile getirdi.

İSRAİL: SINIRIN KUZEY VE GÜNEYİNDEN 125 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



İsrail Ulusal Acil Durum Kurumu, 7 Ekim'den bu yana sınırın kuzey ve güneyinden 125 bin kişinin başka bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

İsrail Ulusal Acil Durum Kurumu Başkanı Yoram Laredo, basın toplantısında, "Savaşın başlangıcından bu yana kuzey ve güneyden tahliye edilen 125 bin kişi, devlet tarafından otellerde ve misafirhanelerde ağırlanıyor." dedi.

İsrail Savunma Bakanlığının tahliye edilen kişilerin yıl sonuna kadar bulundukları yerde kalmalarını tavsiye ettiğini belirten Laredo, Ulusal Sivil Savunma Kurumunun bu tavsiye doğrultusunda "kaynaklarını artırmaya çalıştığını" ifade etti.

İSRAİL: HAMAS'IN ÜST DÜZEY 4 YETKİLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ



İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak yazılı açıklamada, Hamas'a bağlı üst düzey 4 yetkilinin hava saldırılarıyla öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Şin-Bet'in sağladığı istihbarata dayanarak düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın "Ed-Derac ve'd-Tuffah Taburu" Komutanı Rıfat Abbas, yardımcısı İbrahim Cezba ve taburun Askeri ve İdari Destek Komutanı Tarık Maruf'un öldüğü kaydedildi.

Derac ve'd-Tuffah Taburu'nun, Hamas'a bağlı en önemli birim kabul edilen Gazze Şehir Tugayı'na bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tabura bağlı silahlı unsurların 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlenen saldırılarda aktif rol oynadığı ileri sürüldü.

Açıklamada, ordu ve Şin Bet ortaklığındaki başka bir saldırıda, Hamas'ın İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Şadi Barut'un da öldürüldüğü kaydedildi.

İSRAİL, ESİRLER İÇİN ANLAŞMA DEĞERLENDİRMEYE HAZIR



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail, Katar ve Mısır'ın aralarında bulunduğu arabuluculara, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla geniş çaplı bir takas anlaşmasını değerlendirmeye hazır olduğu bilgisini iletti.

Haberde, muhtemel bir anlaşmanın "Hamas'ın elinde bulunan çok sayıdaki esirin serbest bırakılmasını içerdiği" bilgisine yer verildi.

Hamas'ın şartlarının ise "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve ateşkes" olduğu kaydedildi.

İSRAİL KARA HAREKATINA ŞARTLAR UYGUN OLDUĞUNDA BAŞLAYACAK



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının "şartlar uygun olduğunda" başlayacağını söyledi.

İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, basın açıklamasında konuşan Galllant, İsrail güçlerinin Hamas'a karşı savaşta bir sonraki adımlara hazırlandığını belirterek "Gazze'deki kara operasyonu koşullar hazır olduğunda başlayacak." dedi.

Savaşın başlamasından 24 saat sonra "olağanüstü yoğunlukta bir bombardıman saldırısı başlattıklarını" ifade eden İsrailli Bakan, "Kaçırılan insanları (Hamas'ın elindeki esirleri), ailelerine geri getirmek için her türlü çabayı göstermeye kararlıyım." diye konuştu.

Gallant, Gazze'ye yönelik kara harekatının, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması yönündeki çabaları nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soruya ise yanıt vermeyi reddetti.

GAZZE'DE 29 BİN KONUT TAMAMEN YIKILDI



Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılardaki can ve mal kayıplarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre, saldırılarda şu ana kadar 190 bin konut kısmi zarar görürken, 29 bin konut tamamen yıkıldı ve enkaz altında en az 2 bin kişinin olduğu yönünde ihbarlar alındı.

Saldırılar ve İsrail'in tehditleri nedeniyle 1 milyon 500 bin kişi evlerini terk ederek barınma merkezleri, hastaneler ve kamu tesislerine sığındı.

Saldırılarda ayrıca, 79 hükümet binası, 38 cami, 3 kilise ve 189 okul bombalandı. Okullardan 25'i hizmet dışı kaldı.

ÖLEN HİZBULLAH MENSUBU SAYISI 46'YA YÜKSELDİ



Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda bir Hizbullah mensubunun daha öldüğü bildirildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Taha Hüseyin Taha adlı bir Hizbullah mensubunun görev sırasındayken hayatını kaybettiği aktarıldı.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 46'ya yükseldi.

TEL AVİV VE YAFA'YA FÜZE SALDIRISI



Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze saldırılarına yanıt olarak Tel Aviv ve Yafa'ya füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram kanalı üzerinden yaptığı yazılı bir açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yanıt olarak, Tel Aviv, Yafa ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik çok sayıda füze saldırısı yapıldığını belirtti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv ve Yafa dahil olmak üzere İsrail'de birçok noktada sirenler çaldı.

Gazze'den atılan füzelerin büyük çoğunluğu İsrai'le ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edilse de bazıları Tel Aviv'de bazı bölgelere isabet etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre ise Demir Kubbe, Gazze'den Tel Aviv'e fırlatılan en az 10 füzeyi imha etti.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Gazze'den atılan bir füzenin Tel Aviv yakınlarına düştüğünü aktardı.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE NOKTA OPERASYONU



İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara güçlerince yeni bir "nokta operasyonu" düzenlendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze'nin genelinde Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.

Kara güçlerinin nokta operasyonun ardından Gazze'den İsrail topraklarına geri döndüğü ve askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

7 EKİM'DEN BU YANA BATI ŞERİA'DA 110 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ



İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 110 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Gazze'de çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin kurşunlarıyla Batı Şeria şehirlerinde 110 Filistinlinin öldüğü belirtilen açıklamada, toplamda 1900 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

MESCİD-İ AKSA'DA CUMA NAMAZI KISITLAMASI



İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinli gençlere yönelik kısıtlamaları bu hafta da devam etti.

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail yönetimi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi.

Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin Aksa'ya girişine izin vermedi.

Aksa'ya alınmayan Filistinli gençlerin birçoğu, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide namazlarını kıldı. İsrail polisi burada da yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen İsrail polisleri cuma namazı kılmak isteyen ancak içeri alınmayan Filistinlilere zaman zaman müdahale ederek güç kullandı.

Aksa'nın içine alınmayan gazetecilerin, caminin çevresinden yayın yapması da zaman zaman İsrail tarafından engellendi, görüntü almalarına izin verilmedi.

Filistinli "yaşlı kadın ve erkeklerin" ise cuma namazına son iki haftaya göre daha kalabalık şekilde katıldığı gözlendi.

BATI ŞERİA'DA 1030 GÖZALTI



İsrail ordusu ile iç istihbarat servisi Şin Bet'ten yapılan ortak açıklamada, "Mevcut savaşın başladığı tarihten bu yana Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 670'i Hamas mensubu 1030 kişi gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Dün gece 17'si Hamas mensubu 36 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, İsrail Ordusu Merkez Bölge Komutanı'nın Hamas yetkililerinden Salih el-Aruri'nin Ramallah kentinin Arura beldesinde bulunan evine el konulması ve yıkılması talimatı verdiği aktarıldı.

Filistin topraklarından uzaklaştırılan ve Lübnan'da ikamet eden Aruri, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.