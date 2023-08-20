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20 Ağustos 2023 Pazar 23:40:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 23:40:00

İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı tespit edildi

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86" ilk kez tespit edildiğini duyurdu.

İsrail'de, Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın görüldüğü belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.

Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.

DSÖ, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle quot;gözlem altındaki varyantquot; olarak güncellemişti.

Etiketler : israil kovid19 varyant
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