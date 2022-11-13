İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da

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13 Kasım 2022 Pazar 14:52:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 14:52:00

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Kaynak: AA

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Çok sayıda ürün için uygun iklim koşulları sunan Konya'nın sahip olduğu geniş tarım arazilerinde, başta buğday ve arpa olmak üzere çeşitli ürünler yetiştiren çiftçi, tahıl ekimi için tarlaya girdi.

Türkiye'nin hububat üretimiyle ön plana çıkan Konya Ovası'nda çiftçiler, tohumlarını toprakla buluşturmak için harekete geçti.

Konya'nın sahip olduğu geniş tarım arazilerinde başta buğday ve arpa olmak üzere çeşitli ürünler yetiştiren, 2021 yılında yoğun kar yağışının etkisiyle artan verimden memnun olan çiftçi, yeni sezon için hazırlıklarına başladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, AA muhabirine, Konya'nın tahıl üretimiyle öne çıkan bir şehir olduğunu, Konyalı çiftçinin de büyük emeklerle burada ürün yetiştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 2-3 hafta devam edecek hububat ekimleri için uygun iklim şartlarının oluştuğuna değinen Kırkgöz, "Tahıl ambarı olarak bildiğimiz Konya Ovası'nda çiftçilerimiz, hububat ekimlerine başlamış bulunmakta. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerimize önerilerde bulunduk. Normalde ekime, ekim ayının 15'inde başlarlardı ve kasımın başına doğru ekim biterdi. Çiftçilerimize, iklim kaymasından kaynaklı olarak da bu yıl biraz daha geç yapmalarını söylemiştik. Kıraç alanlarda çiftçilerimiz yeni yeni ekimlerine başladı." diye konuştu.

Kırkgöz, çiftçinin son yıllarda hububat veriminden memnun olduğunu belirterek, "Geçen seneye oranla hububatın ekiliş alanlarında biraz artış bekliyoruz. Geçtiğimiz dönemde açıklanan fiyat, buğdayda ve arpada çiftçiyi memnun edici seviyedeydi. Bu da bize bu yılki ekilişlerin biraz daha artacağını gösteriyor. İnşallah verimli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz çünkü tarımsal üretimde en büyük girdi maliyetleri enerji. Bunun için de yağmur ve karın yağması gerekiyor. İnşallah bu dönemde geçen seneki gibi kar yağışının bol olduğu bir yıl geçiririz." ifadelerini kullandı.

Kar ve yağmurla verim arttı

Üretim ve verimlilikte 2021 ve 2022 yıllarını kıyaslayan Kırkgöz, şunları kaydetti:

"Geçen yıla oranla bu yıl ekiliş alanlarında biraz daralma olsa da Konya Ovası'nda hububattaki rekolte arttı. Bunda en büyük etken kar yağışıydı. Yaklaşık 843 bin ton civarında arpa üretimi vardı, 1 milyon 500 bin ton civarında da buğday üretimimiz vardı. Bu yıl baktığınız zaman 1 milyon 150 bin ton arpa üretimimiz, buğdayda da 1 milyon 950 bin ton civarında buğday üretimimiz oldu."

Bu verim artışında kar ve yağmurun etken olduğunu belirten Kırkgöz, çiftçide bu sezon hububata yönelim gördüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mısır ve ayçiçeği alanları biraz daha hububat alanlarına kayacak gibi görünüyor. Çiftçi burada en çok buğdaydan kar ettiği için sulu alanlarda buğday ağırlıklı ekiliyor. Kıraç alanlarda da kıraca dayanıklılıktan kaynaklı arpa ekilişi biraz daha ön plana çıkıyor. Fiyatların bu seviyede kalması çiftçiyi umutlandırıyor. Önümüzdeki yıl TMO da inşallah yine aynı şekilde alım yapmaya devam ederse çiftçi önümüzdeki yıldan da umutlu olur. Burada fiyatın erken açıklanması, çiftçinin maliyeti de erkenden hesaplayarak yapmasına neden olacağı için, geçtiğimiz yıl olduğu gibi fiyatların erken açıklanması çiftçiyi biraz daha memnun edecek."

Selçuklu ilçesi Tömek Mahallesi'nde çiftçilik yapan 32 yaşındaki Muammer Nur Koyuncu da yeni sezon için tarlasında arpa ve buğday ekimine başladığını belirterek, "Genç bir çiftçiyim. Doğdum doğalı çiftçiyim ama son 10-12 yıldır özellikle profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Ağırlıklı olarak arpa, buğday olmak üzere mısır ve yonca ekiyorum. Bu yıl güzel bir ürün aldık. Fiyatların yüksek olması da bizi umutlandırdı. Ürünümüz de verim de güzeldi. Böyle olmasını, böyle devam etmesini temenni ediyoruz. Bugünlerde ekim mesaimiz başladı, ekmeye devam ediyoruz. Şu anda arpa ve buğday ekiyoruz." diye konuştu.

Etiketler : Konya Ovası Selçuklu ilçesi Tömek Mahallesi Muammer Nur Koyuncu
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