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İsrail ve Hamas heyetleri Katar'da! Aynı otelde kalıp ateşkesi görüşecekler
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18 Mart 2024 Pazartesi 22:56:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 22:56:00

İsrail ve Hamas heyetleri Katar'da! Aynı otelde kalıp ateşkesi görüşecekler

Kaynak: İHA

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İsrail basını, İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze'de ateşkesi görüşmek üzere Katar'da bir araya geldiğini, heyetlerin aynı otelde kalacağını yazdı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya geldiği belirtilerek, İsrail ve Hamas heyeti üyelerinin aynı otelde kalacakları ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 164 gündür devam ediyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya geldiği belirtildi. İsrail heyetine İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea'nın liderlik ettiği aktarılan haberlerde, Hamas heyeti ile görüşmelerin doğrudan değil dolaylı olarak yapılacağı ifade edildi. Haberlerde, görüşmelerin en az iki hafta sürmesinin ve zorlu bir atmosferde geçmesinin beklendiği aktarıldı.

İSRAİL VE HAMAS HEYETLERİ AYNI OTELDE KALACAK

Haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin aynı otelde kalacakları belirtilerek, heyetler arasında doğrudan bir temas olmayacağı, arabulucular ile taleplerin iletileceği aktarıldı.

Etiketler : İsrail hamas ateşkes gazze
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