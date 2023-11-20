İsrail vahşette sınır tanımıyor: 5 binden fazla çocuk şehit oldu

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda 3 binden fazlası öğrenci olmak üzere 5 binin üzerinde çocuk hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da 23 öğrencinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail'in öldürdüğü kişilere ilişkin her bir rakamın arkasında bir hikaye, bir hayal, bir umut olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, çocuk ve eğitim hakkını savunan tüm kurum ve kuruluşlara, "kendi yetki alanları dahilinde sorumluluklarını üstlenmeleri, artan ihlalleri ve suçları durdurmaları" çağrısı yapıldı.

Dünya ülkeleri ve kurumlarından da "Filistinli çocukların, öğrencilerin yaşam ve eğitim haklarını korumaları, İsrail'in, ordunun ve Yahudi yerleşimcilerin baskıcı uygulamalarına karşı çıkmaları" istendi.

Gazze Şeridi'nde çocukların ve öğrencilerin öldürülmesinin uluslararası tüm normları ve sözleşmeleri ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, televizyon kanalları ve medya organlarında yayınlanan bu korkunç görüntülerin, ülke genelinde eğitim kurumlarının hedef alındığını ve İsrail'in zihniyetini gözler önüne serdiği ifade edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki sivil can kaybının kendisinin göreve gelmesinden bu yana daha önce hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek olduğunu belirtti

16:20 Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu öğrenci 5 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü açıkladı

13:45 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini ve İsrail-Filistin arasındaki sorunun iki devletli çözümle aşılabileceğini belirtti.

13:40 Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun baskını nedeniyle Şifa Hastanesi'nden Gazze'nin güneyine nakledilen 31 prematüre bebekten 28'nin Mısır'a tahliyesi için ambulanslarla Refah Sınır Kapısı'na doğru doğru yola çıkarıldığını bildirdi.

13:38 Uluslararası 24. Çocuk Forumu'na katılmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısında bulundu.

13:15 İsrail Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerinde farklı noktalara düzenlediği saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti.

13:11 İsrail, "güvenli" dediği Gazze'nin güneyinde 17 sivili daha öldürdü.

13:09 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu

12:43 Endonezya, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yaklaşık 21 tonluk yardım gönderdi.

12:42 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Gazze'de ve Filistin genelinde yaşayan çocukların "çocukça yaşama hakları için" saat 21.00'de ışık kapatıp açma eylemi gerçekleştirilecek

11:40 Lübnan'daki Hizbullah, sınırda yer alan İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu

10:54 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde 47 Filistinliyi gözaltına aldı.

10:47 Fransa'nın, yaralıların tedavisi için hastane hizmeti verecek şekilde düzenlenmiş yeni bir helikopter gemisini Gazze'ye gönderdiği bildirildi.

10:44 Çin, İsrail-Filistin çatışmasının sonlandırılması ve Gazze'deki insani krizin önüne geçilmesi için, Arap ve İslam ülkeleriyle birlikte uluslararası topluma çağrı yaptı.

10:33 ABD'de, Başkan Joe Biden'ın Washington Post için kalem aldığı makalede gündeme getirdiği Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran "aşırılıkçılara" vize yasağı getirilmesi ihtimali tartışılıyor.

10:32 İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısında en az 12 Filistinli öldü

10:25 İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

10:25 ABD'de, Başkan Joe Biden'ın Washington Post için kalem aldığı makalede gündeme getirdiği Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran "aşırılıkçılara" vize yasağı getirilmesi ihtimali tartışılıyor.

09:58 Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait bir A400M uçağının görevlendirildiği bildirildi.

09:32 Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki: İsrail, Gazze'deki çatışmanın 'tüm savaşları sona erdirecek son savaş' olduğunu savunuyor. Filistinlileri tamamen yok etmeyi umuyorlar.

09:26 İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu

08:40 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına ilişkin müzakerelerde çözülebilecek lojistik küçük zorluklar kaldığını söyledi.

07:52 Çin Dışişleri Bakanı Vang: Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı. Arap ve İslam dünyasındaki kardeşlerimizle, çatışmanın durdurulması ve Filistin sorununa kapsamlı, adil, kalıcı çözüm bulunması için çalışmaya hazırız

07:03 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

06:56 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptıklarının vahşet ve terör olduğunu, hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini ifade etti.

05:54 İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni gerçek mermilerle, hastane çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi.

05:12 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de sürekli akmakta olan kanın durdurulması için derhal ateşkes kararı alınmasını istedi.

05:03 Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, medyada yer alan, Hamas ile İsrail arasında esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

04:38 İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 45. gününde de kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürdü. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü. İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

03:45 ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Lincoln Anıtı önünde toplanan aktivistler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için mum yaktı.

02:45 Fas'ta, Gazze'ye destek ve İsrail saldırılarını protesto için düzenlenen gösteriler akşam da sürdürüldü.

01:29 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alındı.

00:36 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 44 gündür havadan bombalamaya devam ederken, karada Filistinli gruplarla girilen çatışmalar sonucu daha önce ilerleme sağladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile şehirdeki bazı noktalardan ayrıldı.

00:08 İsrail'den abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin vatanlarından çıkarılarak başka ülkelere yerleştirilmesine yönelik çağrılar devam ediyor. İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, uluslararası toplumun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere "gönüllü yerleştirilmesini" desteklemesi gerektiğini savundu.

00:04 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını belirterek, hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesinin planlandığını bildirdi.