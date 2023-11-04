İsrail vahşete doymuyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 488'e yükseldi!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi. İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 261 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyleyen Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488'e çıktığını, en az 24 bin kişinin yaralandığını belirtti. Kudra, saldırıda yaşanan kayıpların yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğuna dikkati çekti. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu aktaran Kudra, 1250'si çocuk, 2 bin 200 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu kaydetti.

Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, bugüne kadar 150 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 27 ambulansın da hizmet dışı kaldığını duyurdu. İsrail'in 105 sağlık kuruluşunu hedef aldığını belirten Kudra, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etti. Kudra, Gazze'deki hastanelere gelen yaralıların durumunun kritik ve komplike olduğunu, hastanelerde tedaviye yönelik ekipmanın olmaması nedeniyle her gün çok sayıda yaralıyı kaybettiklerini vurguladı. Filistinli yetkili, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindeki yaralıların Gazze'nin güneyine oradan da Refah Sınır Kapısı'na tahliyesini kasıtlı şekilde engellediğine dikkati çekti. İsrail ordusunun dün Eş-Şifa Hastanesinin girişindeki ambulansları hedef aldığı, 13 kişinin ölümüne, 26 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatan Kudra, "İşgal güçleri Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak için güneye doğru Şifa Hastanesi önündeki ambulans konvoyunu hedef aldı" dedi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırı haberinden dolayı "dehşete düştüğünü" söyledi.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 46 gazeteci öldüğünü duyurdu.

17:24 Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 46 gazeteci öldü.

16:59 İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmada 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

16:17 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "anne ve yenidoğan ölümlerinin artmasının beklendiğini" açıkladı.

15:41 İsrail ablukası ve yoğun saldırısı altındaki Gazze'de bir hastanenin daha yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik jeneratörleri tamamen durdurdu

15:27 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Ürdün'ün ardından Türkiye'yi ziyaret edecek

15:21 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın yatsı namazında ülke genelindeki camilerde Gazze için dua edileceğini bildirdi

15:20 İsrail'in Gazze'deki El-Fahura Okuluna yönelik saldırısında 15 Filistinli öldü

14:54 İsrail ordusu, havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki nüfusa güneye gitmeleri uyarısını yineledi

14:48 Ürdün'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını görüşmek üzere 5 Arap ülkesinin dışişleri bakanları arasındaki "koordinasyon" toplantısı başladı

14:17 ABD Özel Temsilcisi: Gazze'ye giren yardımlara Hamas'ın el koyduğuna dair kanıt yok

13:47 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadın

12:46 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve bölgeye yakıt ulaştırılması için yapılan uluslararası çağrılara "hastane ve okulları bombalayarak yanıt verdiğini" belirtti

12:24 İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulu'nu bombaladı, ölü ve yaralılar var

11:44 İsrail ordusu, Lübnan sınırında "saldırı hazırlığındaki" 2 grubu hedef aldığını bildirdi

11:12 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde, Ali bin Ebi Talib ve El-İsticabe camilerini hedef aldı

09:45 Japonya, Gazze'ye yardımların girebilmesi için İsrail'e "saldırılara ara vermesi" çağrısı yaptı

08:54 İsrail Gazze'nin batısındaki El Nasr Çocuk Hastanesi'nin giriş kısmına saldırı düzenledi

08:32 Meta'nın sosyal medyada Filistin içeriklerine uyguladığı sansür protesto edildi

08:01 İsrail, gece boyunca karadan ve havadan Gazze'nin kuzeyi ile güneyindeki farklı kentlere saldırılarını sürdürdü

07:25 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı belirtildi

05:48 Arjantin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

03:08 ABD'nin başkenti 30 bin kişilik "Filistin'e destek" gösterisine hazırlanıyor

03:03 İsrail'in karadan ve havadan yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de bulunan Kemal Advan Hastanesi'ndeki hasta ve yaralıların kurtarılması için uluslararası topluma çağrı yapıldı

02:50 Tunus Cumhurbaşkanı Said: Benim lügatimde (İsrail ile) normalleşme yok

02:36 Londra'nın King's Cross istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi

02:30 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne 47 yardım tırının daha giriş yaptığını bildirdi

02:26 Londra'da 11 Kasım'da düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü için Başbakan Rishi Sunak'ın "provokatif ve saygısızca", İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ise "nefret yürüyüşü" ifadesini kullanmasına tepkiler geldi

02:15 İspanya'da 200'den fazla sanatçının imzasıyla yayımlanan manifestoda, "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırımı" kınandı

02:05 ABD'nin California eyaletindeki Oakland Limanı'na giren onlarca kişi, İsrail'e yapılacak silah yardımlarını taşıyacağı iddia edilen askeri geminin önünde protesto gösterisi düzenledi

02:00 ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Gerald R. Ford ve USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi taarruz grupları Doğu Akdeniz'de bir araya geldi

01:53 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırı düzenlediği Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansın Hamas mensupları tarafından kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

01:43 Batı Trakya'da, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, İsrail'in zulmünün bütün şiddetiyle devam ettiğini belirterek "Terörist İsrail devleti; mabet, hastane, okul demeden bombardımana devam ediyor. Medeni dünya da bunu sadece seyretmekle kalıyor." dedi

01:17 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, İsrail ordusundan, Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik ilk saldırının nedenlerine yönelik açıklama istediği belirtildi

01:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar." ifadesini kullandı

00:33 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşeceği açıklandı

00:28 Filistin Kızılayı Başkanı Dr. Yunus el-Hatib, İsrail'in Gazze'deki sağlık ekiplerinin güven içinde işini yapmasına izin vermediğini ve hastaneleri hedef alarak "insanlığa karşı suç işlediğini" söyledi

00:21 ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ryan Zinke, Filistinlilerin ABD'ye vize almasını engelleyecek ve ülkede bulunan Filistinlilerin sınır dışı edilmesinin önünü açabilecek yasa tasarısı hazırladı

00:13 Orta Amerika ülkesi Honduras, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini istişarede bulunmak amacıyla geri çağırdı

00:04 Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), çatışmalar durmadığı takdirde İsrail'in 16 yıldır abluka uyguladığı Gazze'deki insani felaketin daha da kötüleşeceğine dikkati çekti