İsrail, Türkiye'den tüm diplomatlarını geri çektiğini açıkladı
Kaynak: AA
İsrail, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerini ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi için geri çağırdı
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıkladı.
Cohen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına ilişkin yapılan açıklamalara gönderme yaparak, "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla (İsrailli) diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.
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