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07 Kasım 2023 Salı 10:49:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 10:49:00

"İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu sağlamdır" Bahçeli: MHP, hükümetimizin yanındadır

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MHP genel Başkanı Bahçeli, "İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu sağlamdır. MHP, hükümetimizin yanındadır." dedi.

MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Türk siyasetinin bir ahlak reformuna yeni bir kalkınma hamlesine, istikametini milletimizin hedef ve özlemlerinden alan muhtevalı bir toparlanmaya ihtiyacı vardır

Esaret ile özgürlük arasında mekik dokuyan çürüklerin kime çektiği, kime özendiği, kimlerle özdeşleştiği bellidir, belgelidir, bilinmektedir

Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı asla ve kat'a bahis konusu yapmadık, siyasi mücadeleye bırakmadık, pazarlık malzemesi görecek kadar alçalmadık, ufalmadık, ufalanmadık. Biz milletimizin uğruna varlığımızı adadık.

Üzüldüğümüz husus, Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir

Cumhur İttifakı vatandır, mukaddesatın zırhıdır, mukadderatın kilididir. Bizim zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Bizim inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur

Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine, teröristlere selam gönderdiler. Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuştur

Çok şükür dünyaya ümit ve huzur vadeden bir Türk kuşağı doğmuştur. Devir artık Türk devridir

Türk dünyasının birlik ve beraberlik ruhu her alanda kökleşmeye başlamıştır. Önümüzdeki yüzyıl 2. Türk Yüzyılı olacak. Dünyanın umudu Türk devridir

Haksızlıklar karşısında suskun kalmak Türklüğe yabancıdır. Türk devrinin mimarları Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'na, Türkmenistan ve Macaristan başbakanlarına teşekkür ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : chp devlet bahçeli tbmm
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