İsrail soykırımının bilançosu! Gazze'de 2 bin 269 katliam gerçekleşti

İsrail, 116 gündür soykırım uyguladığı Gazze'de büyük bir yıkıma sebep olmanın yanı sıra 2 bin 269 katliam gerçekleştirdi.

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 116. gününün geride kaldığı belirtildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 2 bin 269 katliam gerçekleştirirken, hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin toplam sayısı 33 bin 751 oldu.

Açıklamada naaşı hastanelere ulaşan kişi sayısı 26 bin 751'e yükselirken, ölenlerin 11 bin 500'nünü çocuk, 8 binini kadın, 339'unu sağlık ekipleri, 46'sını sivil savunma ekipleri ve 122'sini de gazeteciler oluşturuyor.

Saldırılar sonucu kayıp durumda olan 7 bin kişinin yüzde 70'ini de kadın ve çocuklar oluşturuyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 65 bin 636 kişi yaralanırken, durumu tehlikeli olan 11 bin yaralı kurtarılmak için tedavi amaçlı seyahat etmeye ihtiyacı duyuyor.

Gazze'de 10 bin kanser hastası ölümle burun buruna gelirken, yaklaşık 700 bin kişi ise yerinden edilmeleri sonucunda çeşitli hastalıklara yakalandı.

Yerinden edilmeleri nedeniyle 8 bin kişide viral hepatit enfeksiyonu vakası görüldü ve 60 bin hamile kadın sağlık hizmetlerine erişemedikleri için, 350 bin kronik hasta ilaç verilmemesi nedeniyle risk altında.

İSRAİL ORDUSU 99 SAĞLIK PERSONELİNİ, 10 GAZETECİYİ GÖZALTINA ALDI

Saldırılar sonucu 2 milyon Gazzeli'nin yerinden edilmesinin yanı sıra 140 hükümet binası, 99 okul ve üniversite İsrail ordusu tarafından tamamen yıkılırken, 295 okul ve üniversite kısmen zarar gördü.

Saldırılarda 161 cami tamamen, 253 cami ise kısmen yıkıldı, 3 kilise hedef alındı.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze'de 70 bin ev tamamen yıkılırken, 290 bin kısmen zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Gazze'ye 66 bin ton patlayıcı atan İsrail ordusunun saldırılarında, 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

150 sağlık kuruluşunun kısmen zarar gördüğü İsrail ordusunun saldırılarında, 122 ambulans kullanılamaz hale geldi.

İsrail ordusu ayrıca saldırılarında Gazze'deki 200 arkeolojik ve tarihi miras alanını da hedef aldı.