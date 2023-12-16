İsrail ordusunun rehine skandalı gün yüzüne çıktı: 3 İsrailli rehineyi böyle infaz etmişler!

İsrail ordusunun, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürmesi dünya gündemine damga vurmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de rehin tutulan 3 İsraillinin yanlışlıkla "dost ateşiyle" öldürüldüğünü açıklarken IDF, "Şucaiyye'deki çatışma sırasında IDF, 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı, sonuç olarak ateş açtı ve rehineler öldürüldü" ifadelerini kullanmıştı.

KENDİ VATANDAŞLARINI ÖLDÜRDÜLER

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin 3 esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Ölen 3 kişinin Hamas tarafından 7 Ekim'de kaçırıldığı belirtilen açıklamada ayrıca "IDF olayı derhal incelemeye başlamıştır. IDF, buranın son birkaç gündür devam eden çatışmaların yaşandığı aktif bir savaş bölgesi olduğunu vurgulamaktadır" denildi.

Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarılmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, rehinlerin ölümüyle ilgili açıklama yaparak olaydan öğrenilecek dersler olduğunu vurgulamıştı.

ŞOKE EDEN GERÇEK SORUŞTURMADA ORTAYA ÇIKTI

İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürmesi ülkede büyük karışıklığa yol açarken şoke eden yeni gerçekler kamuoyuyla paylaşıldı. İsrailli Haaretz gazetesi, devam eden IDF soruşturmasında son dakika bilgileri paylaştı.

Öldürülen 3 esirin, İsrailli askerler tarafından vuruldukları sırada beyaz bayrak sallayıp, İbranice bağırarak yardım istediği ortaya çıktı.

SAVAŞ KURALLARINI ÇİĞNEDİLER

Yapılan ilk incelemeye göre olay, ordunun 17. Tabur'a bağlı bir birliği, şüpheli binaya girerek şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin terörist olduğuna kanaat getiren birliklerin teslim ol direktifine uyan 3 şüpheli ellerinde silah taşımıyordu. Üstelik 3 kişiden birinin elinde "beyaz bayrak" vardı.

BİLE BİLE İNFAZ ETTİLER

Teslim olduktan sonra insanlara ateş açılmasını yasaklayan uluslararası ateş açma talimatlarına aykırı davranan İsrailli askerler, 3 İsrailliye kurşun yağdırdı. Bu sırada kurşun yağmurundan kaçmayı başaran bir esir dışarı çıkara koşmaya başladı. Bu sırada İbranice olarak "Beni kurtarın" diye bağıran esir, İsrailli askerler tarafından yakalanarak infaz edildi.

BM Raportörü tarafından yapılan açıklamada ise, "İsrail güçlerinin, Filistinlileri zararsız görünseler dahi ateş edilmeleri gereken tehdit varsaydıkları (beyaz bayraklı İsrailli esirleri öldürmelerinden) anlaşılıyor" denildi.