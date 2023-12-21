İsrail ordusundan Han Yunus'a ağır bombardıman: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, 76 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda, 55 Filistinliyi öldürdüğü duyuruldu.

İsrail ordusuna ait botların Gazze'nin güneyindeki Refah kentini yoğun bir şekilde bombalaması nedeniyle de çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile kuzeydeki Cibaliya bölgesini hedef alan saldırılar da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivil savunma ekipleri, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle ölü ve yaralıların bulunduğu bölgeye ulaşamadığını duyurdu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

18:36 İsrail ordusunun, Gazze'nin güneydoğusundaki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na düzenlediği saldırıda Sınır Kapısı Müdürü dahil 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

17:28 Hamas: Direniş grupları, saldırılar tamamen durmadan esir takasının konuşulmayacağı yönünde karar aldı

17:21 İsrailli bakan, Gazze'ye saldırıların azaltılması durumunda Savaş Kabinesi'nin dağıtılması gerektiğini söyledi

17:18 İsrail, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ile ona ait bir basın kuruluşunu bombaladı

16:04 HRW: Instagram ve Facebook'ta Filistin yanlısı paylaşımlara sistemli sansür uygulanıyor

15:51 İsrail hükümeti, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine dönmeyi kabul edenlere maddi destekte bulunmayı planlıyor

15:34 Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde, İsrail'e ait sınırdaki 6 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini duyurdu.

14:40 İsrail Lübnan'ın güneyini ağır topçu atışlarıyla vurdu

13:40 İsrail ordusunun, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yakınını bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü.

13:13 Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sivillere ait evleri vurmasına karşılık İsrail'in kuzeyini hedef aldığını açıkladı.

13:11 İsrail medyasına göre Hamas, İsrail ile yapılması muhtemel esir takası anlaşmasının yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan 3 Filistinli liderin serbest bırakılmasını kapsaması konusunda ısrar ediyor.

12:25 İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 655'e yükseldi.

12:03 ABD'de yapılan anket, seçmenlerin, ülkeleri tarafından İsrail'e sağlanan askeri yardıma verdiği desteğin azaldığını ortaya koydu.

12:00 ABD Temsilciler Meclisi üyesi 6 Demokrat, ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben yazdıkları mektupta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısındaki artış nedeniyle "endişe duyduklarını" ifade etti.

11:50 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalması ve Şifa Hastanesinde sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden yüzlerce yaralı hayatını kaybediyor.

11:00 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 55 Filistinli öldürüldü.

10:57 ABD merkezli Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi (DAWN) adlı kuruluş, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) 40 İsrailli komutanın isminin yer aldığı bir liste göndererek, bu kişilerin Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle yargılanmasını talep etti.

10:39 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine düzenlediği saldırıda, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

10:15 İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 230 yere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

10:10 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve Beytülahim kentlerine düzenlediği baskında biri avukat, 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

09:31 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmesinde "bağımsız bir Filistin devleti" için taahhüdünü yineledi.

08:48 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 8'inin de ağır yaralandığını açıkladı.

07:05 İsrailli gardiyanların, ülkenin güneyinde bulunan Negev Çöl Cezaevi'ndeki Filistinli bir mahkumu darp ederek öldürdüğü bildirildi.

06:03 İsrail'in, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 300 kadar Filistinliyi zor şartlar altında tuttuğu bildirildi.

05:05 Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Hadi Haşim, "İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli." dedi.

02:35 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin güneyindeki Eilat kentini hedef alan her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

01:12 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'den er-Rimal Mahallesi'nde ailelerinin gözleri önünde silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi.

01:09 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail saldırılarının Gazze'yi yerle bir etme veya ayrım gözetmeden sivil halkı hedef almak anlamına geldiği fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini söyledi.

00:28 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ishal vakalarında çatışma öncesi döneme göre 25 kat artış yaşandığını bildirdi.

00:18 Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, hükümetten, İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız vatandaşı askerin, Filistin topraklarındaki savaş suçlarına ne denli karıştığının incelenmesini istedi.

00:13 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinli sayısının 20 bini aşmasıyla ilgili, "Gazze'de vahşi çatışmanın bu kadar uzun sürmesi, ortak bilincimizde silinmez leke olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

00:11 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyinde sadece 4 hastanenin minimum seviyede faaliyet gösterdiğini ve çok sınırlı bakım sağladığını bildirdi.

00:05 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiğini bildirdi.