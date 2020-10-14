İsrail ordusu doğruladı! Katil Esed'e gizli operasyon

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14 Ekim 2020 Çarşamba 13:28:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 13:28:00

İsrail ordusu Esed rejimine ait iki askeri noktayı imha etti

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Suriye-İsrail sınırındaki askerden arındırılmış bölgede Beşşar Esed rejimine ait iki askeri noktayı imha etti. Saldırının, Esed rejiminin sınırdaki tampon bölgede artan askeri varlığıyla Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı 'ihlal' etmesine karşılık yapıldığı dile getirildi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yer alan haberde, İsrail ordusuna ait özel kuvvetlerin üç hafta önce Suriye sınırındaki askerden arındırılmış bölgeye gizli bir operasyon yaptığı belirtildi.

Askerlerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nden sınırı geçerek Esed rejimine ait iki askeri noktayı imha ettiği ifade edildi.

Saldırının, Esed rejiminin sınırdaki tampon bölgede artan askeri varlığıyla Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı "ihlal" etmesine karşılık yapıldığı dile getirildi.

- İSRAİLLİ YETKİLİ SALDIRIYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de saldırıya ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak haberi doğruladı.

İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşları sırasında Golan Tepeleri'ni işgal etmesinin ardından, 1973'te İsrail ile Suriye arasındaki savaş sonrasında Suriye, bölgenin yüzde 5'ini geri almıştı.

İki ülke arasında 1974'te Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması imzalanmıştı.

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